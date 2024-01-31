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        Şanlıurfa Valisi Şıldak, deprem konutlarında inceleme yaptı

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da yapımı tamamlamak üzere olan deprem konutlarında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 10:49 Güncelleme: 31.01.2024 - 10:52
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        Şanlıurfa Valisi Şıldak, deprem konutlarında inceleme yaptı
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        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da yapımı tamamlamak üzere olan deprem konutlarında incelemede bulundu.

        Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde de etaplar halinde yapılan afet konutları sona doğru yaklaşıyor. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Hilvan ilçesine bağlı kırsal Hoşin Mahallesinde yapımı tamamlanmak üzere olan köy konutlarını inceledi. Gelinen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Şıldak, konutları gezdi.

        Vali Şıldak, kırsal mahallelerde 584 deprem konutunun yapımının devam ettiğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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