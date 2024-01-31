Şanlıurfa Valisi Şıldak, deprem konutlarında inceleme yaptı
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da yapımı tamamlamak üzere olan deprem konutlarında incelemede bulundu.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da yapımı tamamlamak üzere olan deprem konutlarında incelemede bulundu.
Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde de etaplar halinde yapılan afet konutları sona doğru yaklaşıyor. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Hilvan ilçesine bağlı kırsal Hoşin Mahallesinde yapımı tamamlanmak üzere olan köy konutlarını inceledi. Gelinen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Şıldak, konutları gezdi.
Vali Şıldak, kırsal mahallelerde 584 deprem konutunun yapımının devam ettiğini ifade etti.
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