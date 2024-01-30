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        Mersin'de işlenen cinayetin zanlıları Şanlıurfa'da yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 16:10 Güncelleme: 30.01.2024 - 16:10
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        Mersin'de işlenen cinayetin zanlıları Şanlıurfa'da yakalandı
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        ŞANLIURFA-Mersin'de işlenen cinayetin şüphelileri, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Ocak'ta Mersin'de bir kişinin öldürüldüğü cinayetin zanlılarının Siverek'te olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonla H.K. (22) ile B.Ö'yü (20) gözaltına aldı.

        Zanlılar, Mersin Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Şubesi ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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