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        Şanlıurfa'da oğlunu tabancayla vurarak öldüren baba tutuklandı

        Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde oğlunu tabancayla vurarak öldüren baba tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 10:22 Güncelleme: 31.01.2024 - 10:22
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        Şanlıurfa'da oğlunu tabancayla vurarak öldüren baba tutuklandı
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        Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde oğlunu tabancayla vurarak öldüren baba tutuklandı.

        Karşıyaka Mahallesi Necmettin Cevheri Bulvarı'ndaki Özgür Apartmanı'nda, tartıştığı oğlu İ.H.B'yi tabancayla vurarak öldüren baba A.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen A.B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Karaköprü ilçesinde 29 Ocak'ta A.B. ile oğlu İ.H.B. arasında tartışma çıkmıştı. Babasının tabancayla vurduğu İ.H.B. yaşamını yitirmiş, şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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