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        'İntihar etti' dediği şizofreni hastası oğlunu öldürdüğü ortaya çıktı

        ŞANLIURFA´da evinde tabancayla vurulmuş cesedi bulunan şizofreni hastası İbrahim Halil Behlül'ü (29), 'intihar etti' diyen babası Abdurrahman Behlül'ün (55) öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Behlül, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 12:58 Güncelleme: 31.01.2024 - 13:00
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        'İntihar etti' dediği şizofreni hastası oğlunu öldürdüğü ortaya çıktı
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        ŞANLIURFA´da evinde tabancayla vurulmuş cesedi bulunan şizofreni hastası İbrahim Halil Behlül'ü (29), 'intihar etti' diyen babası Abdurrahman Behlül'ün (55) öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Behlül, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Olay, 29 Ocak'ta Karşıyaka Mahallesi'ndeki Özgür Apartmanı'nda meydana geldi. Silah sesi duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, şizofreni tedavisi gören İbrahim Halil Behlül'ün evde tabanca ile vurulup hayatını kaybettiğini belirledi. Soruşturma başlatan ekipler, evde bulunan Behlül´ün babası Abdurrahman Behlül'ü gözaltına aldı. Behlül ilk sorgusunda, oğlunun intihar ettiğini söyledi. 

        Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Abdurrahman Behlül'ü tekrar çapraz sorguya aldı. Behlül sorgusunda, oğlunun şizofreni hastası olduğunu ve kendisine saldırdığını ve boğuşma olduğunu ve bu sırada tabancasının ateş aldığını söyledi.

        Abdurrahman Behlül, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Şanlıurfa - Ömer ŞULUL

        2024-01-31 12:54:50

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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