2 kiloluk kaşar peynirini pantolonuna saklayıp, çaldı
ŞANLIURFA'da girdiği marketten 2 kiloluk kaşar peynirini pantolonuna içine gizleyerek çalan şüpheli, güvenlik kamerasına yansıdı.
ŞANLIURFA’da girdiği marketten 2 kiloluk kaşar peynirini pantolonuna içine gizleyerek çalan şüpheli, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Haliliye Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Markete müşteri gibi giren, ismi öğrenilemeyen kişi, reyonların arasında dolaşırken 2 kiloluk kaşar peynirini aldı. Çevreyi kolaçan eden şüpheli, peyniri, pantolonun içine koyarak, marketten çıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Durumu fark eden market çalışanları polise haber verdi. Görüntüleri inceleyen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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