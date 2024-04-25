Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 1 doktor öldü, 2'si ağır 6 yaralı (2)

Şanlıurfa’nın Birecik Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde çalışan Dr. Mustafa Güder’in öldüğü 6 kişinin yaralandığı zincirleme kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; hafif ticari aracın kontrolsüz şekilde tali yola girdiği sırada karşı yönden gelen otomobilin önce hafif ticari araca ardından gelen başka bir otomobile çarptığı görüldü. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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