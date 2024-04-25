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        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 1 doktor öldü, 2'si ağır 6 yaralı (2)

        ZİNCİRLEMEKAZA KAMERADAŞanlıurfa'nın Birecik Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde çalışan Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 17:36 Güncelleme: 25.04.2024 - 17:40
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        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 1 doktor öldü, 2'si ağır 6 yaralı (2)
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        ZİNCİRLEMEKAZA KAMERADA

        Şanlıurfa’nın Birecik Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde çalışan Dr. Mustafa Güder’in öldüğü 6 kişinin yaralandığı zincirleme kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; hafif ticari aracın kontrolsüz şekilde tali yola girdiği sırada karşı yönden gelen otomobilin önce hafif ticari araca ardından gelen başka bir otomobile çarptığı görüldü. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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