Şanlıurfa'da terör örgütü propagandasına 7 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mart ayında düzenlenen nevruz etkinliklerinde terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, görüntü incelemelesi ardından 7 şüpheliyi belirledi. Ekipler, sabah kent merkez ile Suruç, Viranşehir ve Hilvan ilçelerinde düzenlediği operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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