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        Şanlıurfa'da terör örgütü propagandasına 7 gözaltı

        ŞANLIURFA'da, nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK propagandası yaptığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 15:24 Güncelleme: 23.05.2024 - 15:30
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        Şanlıurfa'da terör örgütü propagandasına 7 gözaltı
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        ŞANLIURFA’da, nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK propagandası yaptığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mart ayında düzenlenen nevruz etkinliklerinde terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, görüntü incelemelesi ardından 7 şüpheliyi belirledi. Ekipler, sabah kent merkez ile Suruç, Viranşehir ve Hilvan ilçelerinde düzenlediği operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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