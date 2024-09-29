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        Yeni Malatyaspor - Amed Sportif Faaliyetler: 2-4

        STAT: Şanlıurfa 11 Nisan stadyumu HAKEMLER: Erkan Özdamar, Kemal Mavi, Hasan Erdoğan YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed – Emircan, Yiğit Ulaş, Alperen, Berat, Atakan, Nuri (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 18:08 Güncelleme: 29.09.2024 - 18:10
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        Yeni Malatyaspor - Amed Sportif Faaliyetler: 2-4
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        STAT: Şanlıurfa 11 Nisan stadyumu

        HAKEMLER: Erkan Özdamar, Kemal Mavi, Hasan Erdoğan

        YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed – Emircan, Yiğit Ulaş, Alperen, Berat, Atakan, Nuri (Dk. 63 Umut Taniş), Burak Efe (Dk. 63 Mert Miraç), Mehmet Güneş, Ferhat Canlı, Mehmet Emin (Dk. 63 Kerem)

        AMED SPORTİF FALİYETLER: Nurullah – Mehmet Murat (Dk. 45 Alaettin Batuhan), Mehmet Yeşil, Nicolas (Dk. 59 Kristijan Lovriç), Ömer Bayram, Lourenço, Yohan Cassubie, Adama Traora (Dk. 77 Oktay Aydin), Doğancan (Dk. 45 Serkan), Gradel, Britt Assombalonga (Dk. 77 Sinan Kurt)

        GOLLER: Dk. 82 Mehmet Güneş Dk. 90 Mert Miraç (Yeni Malatyaspor) Dk. 3 Britt Assombalonga, Dk. 39 Lourenço, Dk. 48 Britt Assombalonga, Dk. 88 Lourenço, (Amed Sportif Faaliyetler)

        SARI KARTLAR: Mehmet Murat, Nicolas, Loriç, (Amed Sportif Faaliyetler)

        1'nci Lig'in 7’inci haftasında Yeni Malatyaspor, Şanlıurfa’da konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler’e 4-2 yenildi.

        3'üncü dakikada Lourenço’nun pasında kale önünde topla buluşan Britt Assombalonga, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

        39‘uncu dakikada Ömer Bayram’ın ara pasıyla topu alan Lourenço, sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-2.

        48'inci dakikada Ömer Bayram’ın pasında kale önünde topla buluşan Britt Assombalonga topu ağlara gönderdi: 0-3.

        82’nci dakikada Berat’ın pasında kale önünde topu alan Mehmet Güneş, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-3.

        88’inci dakikada Gradel pasıyla buluşan Lourenço topa düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-4.

        90'ıncı dakikada Mehmet Güneş’in pasında kale önünde topla buluşan, Mert Miraç güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-4.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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