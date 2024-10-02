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        Şanlıurfa'da iki ayrı kaza; 2 ölü, 5 yaralı

        ŞANLIURFA'da, meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 11:31 Güncelleme: 02.10.2024 - 11:35
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        Şanlıurfa'da iki ayrı kaza; 2 ölü, 5 yaralı
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        ŞANLIURFA’da, meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        İlk kaza, dün gece saatlerinde Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, bariyerlere çarparak takla attı. Kazada otomobilde bulunan Suphi, Ramazan, Ahmet ve Mehmet Eryol yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ekipler tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Eryol, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Şanlıurfa-Akçakale yolunun 26'ncı kilometresinde yine gece saatlerinde otomobil, yol kenarındaki tahliye kanalına devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ekipler tarafından otomobilden çıkarılan Ömer Akdağ (27) hayatını kaybetti. Yaralanan Şahan Aksoy (22) ve Fevzi Kaya (29) ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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