Şanlıurfa'da iki ayrı kaza; 2 ölü, 5 yaralı

ŞANLIURFA’da, meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İlk kaza, dün gece saatlerinde Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, bariyerlere çarparak takla attı. Kazada otomobilde bulunan Suphi, Ramazan, Ahmet ve Mehmet Eryol yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ekipler tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Eryol, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa-Akçakale yolunun 26'ncı kilometresinde yine gece saatlerinde otomobil, yol kenarındaki tahliye kanalına devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ekipler tarafından otomobilden çıkarılan Ömer Akdağ (27) hayatını kaybetti. Yaralanan Şahan Aksoy (22) ve Fevzi Kaya (29) ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı.