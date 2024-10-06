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        Fırıncı çırağı elini hamur makinesine kaptırdı

        ŞANLIURFA'da, bir fırında çırak olarak çalışan Halil Şehitoğlu (13) elini hamur yoğurma makinesine kaptırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 23:08 Güncelleme: 06.10.2024 - 23:10
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        Fırıncı çırağı elini hamur makinesine kaptırdı
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        ŞANLIURFA’da, bir fırında çırak olarak çalışan Halil Şehitoğlu (13) elini hamur yoğurma makinesine kaptırdı. Acı içerisinde kıvranan çocuğun yüzü bezle örtülerek, sıkışan eli, itfaiye ekipleri tarafından makine kesilerek çıkarıldı.

        Olay, akşam saatlerinde Eyüp Nebi Mahallesi meydana geldi. İddiaya göre, pide fırınında çalışan Halil Şehitoğlu, un döktüğü hamur yoğurma makinesine sağ elini kaptırdı. Çocuğun çığlıkları üzerine fırında bulunanlar, çalışan hamur makinesini kapatarak sağlık ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğun yüzünü bezle kapattıktan sonra makineyi keserek çocuğun elini kurtardı. Çocuk daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Bu sırada fırının önünde bekleyen annesi, çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenince rahatladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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