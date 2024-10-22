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        Şanlıurfa'da bedensel engellinin öldüğü yangın sigaradan çıkmış

        ŞANLIURFA'da, bedensel engelli Fethi Kaban'ın (80) öldüğü eşi İslim Kaban'nın (74) ise yaralandığı yangının kanepeye düşen sigaradan kaynaklandığı belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 12:59 Güncelleme: 22.10.2024 - 13:05
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        Şanlıurfa'da bedensel engellinin öldüğü yangın sigaradan çıkmış
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        ŞANLIURFA’da, bedensel engelli Fethi Kaban'ın (80) öldüğü eşi İslim Kaban’nın (74) ise yaralandığı yangının kanepeye düşen sigaradan kaynaklandığı belirlendi.

        Cengiz Topel Mahallesi’nde 5 katlı apartmanın 2'nci katında dün gece saatlerinde yangın çıktı. İddiaya göre yangın, bedensel engelli Fethi Kaban, uykuya dalarken, elindeki sigara izmariti kanepeye düşürmesi sonucu çıktı. Evden duman yükseldiğini gören mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bu sırada uyuyan eşi gibi bedensel engelli olan İslim Kaban (74), dumandan etkilenince sürünerek kapıya doğru gidip yardım istedi. Komşuları tarafından evden çıkarılan İslim Kaban, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. İçeri giren ekipler, evde mahsur kalan Fethi Kaban’ın yanmış cesedine ulaştı. Fethi Kaban’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

        İtfaiye ekipleri evde yaptığı incelemede yangının sigara izmaritinden kaynaklandığını belirledi. Yangında yaralı olarak hastaneye kaldırılan İslim Kaban’ın hastanede tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturma da sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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