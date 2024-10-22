Şanlıurfa'da bedensel engellinin öldüğü yangın sigaradan çıkmış

ŞANLIURFA’da, bedensel engelli Fethi Kaban'ın (80) öldüğü eşi İslim Kaban’nın (74) ise yaralandığı yangının kanepeye düşen sigaradan kaynaklandığı belirlendi.

Cengiz Topel Mahallesi’nde 5 katlı apartmanın 2'nci katında dün gece saatlerinde yangın çıktı. İddiaya göre yangın, bedensel engelli Fethi Kaban, uykuya dalarken, elindeki sigara izmariti kanepeye düşürmesi sonucu çıktı. Evden duman yükseldiğini gören mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bu sırada uyuyan eşi gibi bedensel engelli olan İslim Kaban (74), dumandan etkilenince sürünerek kapıya doğru gidip yardım istedi. Komşuları tarafından evden çıkarılan İslim Kaban, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. İçeri giren ekipler, evde mahsur kalan Fethi Kaban’ın yanmış cesedine ulaştı. Fethi Kaban’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.