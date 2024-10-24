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        Kaçak silahlar asma tavandan çıktı

        ŞANLIURFA'da, jandarmanın düzenlediği silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 12:35 Güncelleme: 24.10.2024 - 12:40
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        Kaçak silahlar asma tavandan çıktı
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        ŞANLIURFA'da, jandarmanın düzenlediği silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda evin asma tavanında ve toprağa gömülmüş silahlar ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin teknik ve fiziki takibiyle belirlenen şüphelilerin Viranşehir kırsalındaki 7 adrese, dron ve termal kameraların kullanıldığı operasyon yapıldı. Arama yapılan bir evin asma tavanında ve toprağa gömülerek gizlenmiş 5 uzun namlulu silah, 3 tabanca, 3 av tüfeği, 14 şarjör ve 767 mermi ele geçirildi. Silah ve mühimmatlara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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