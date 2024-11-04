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        Halfeti Belediyesi'nin giriş ve çıkışları kapatıldı

        ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde, Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın görevden alınarak yerine Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu'nun Belediye Başkanvekili olarak görevlendirilmesinin ardından belediyenin giriş ve çıkışları polis barikatlarıyla kapatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 11:09 Güncelleme: 04.11.2024 - 11:15
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        Halfeti Belediyesi'nin giriş ve çıkışları kapatıldı
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        ŞANLIURFA’nın Halfeti ilçesinde, Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın görevden alınarak yerine Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu’nun Belediye Başkanvekili olarak görevlendirilmesinin ardından belediyenin giriş ve çıkışları polis barikatlarıyla kapatıldı. Görevden alınan DEM’li Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan, bu karara tepki gösterdi.

        İçişleri Bakanlığı kararıyla Mehmet Karayılan'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından, Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Gelişmenin ardından polis ekipleri, sabah saatlerinde zırhlı araçlar eşliğinde belediye binasının bulunduğu Karaotlak Mahallesi'nde güvenlik önlemleri aldı. Terör soruşturması kapsamında evinde arama yapılan Mehmet Karayılan, aramaların ardından belediye binası önüne gelerek partililerle birlikte gelişmeleri takip etmeye başladı. Karayılan, görevden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi.

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