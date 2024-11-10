Şanlıurfaspor - Gençlerbirliği: 3-1
STAT:Şanlıurfa 11 NisanHAKEMLER: Ozan Ergün, Mehmet Kapluhan, Egemen Savran ŞANLIURFASPOR: Abdulkadir- Muhammed, Burak Can, Miraç, Fatih (Dk.
STAT:Şanlıurfa 11 Nisan
HAKEMLER: Ozan Ergün, Mehmet Kapluhan, Egemen Savran
ŞANLIURFASPOR: Abdulkadir- Muhammed, Burak Can, Miraç, Fatih (Dk. 62 Ofosu), Mehmet Çoşkun (Dk. 89 Ashkovski) Hasan Hüseyin (Dk. 89 Atakan), Mboula, Amar Begiç, Aly Malle, Kayode (Dk. 90 Ahmet)
GENÇLERBİRLİĞİ: Erhan- Mikail, Oğuzhan, Zan Zuzek, Amilton, EtObo, Michal Nalepa (Dk. 78 Sami), Ensar, Metahan (Dk. 78 Mete Kaan), Çağrı Fedai (Dk. 45 Fırat Can Üzüm) Moussa Djite (Dk. Samed Onur),
GOLLER: Dk. 61 ve Dk. 70 Kayode, Dk. 68 Zuzek (Kendi kalesine) (Şanlıurfaspor) Dk. 52 Zan Zuzek, (Gençlerbirliği)
KIRMIZI KART: Dk. 55 Mikail (Gençlerbirliği)
SARI KARTLAR: Hakan, (Şanlıurfaspor) Oğuzhan, (Gençlerbirliği)
Şanlıurfaspor, 1'inci lig 12’nci haftasında sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup etti.
52'nci dakikada konuk ekip öne geçti. Oğuzhan’ın ortasında Zuzek, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.
61'inci dakikada Şanlıurfaspor beraberliği yakaladı. Mehmet Coşkun’un pasıyla topla buluşan Kayode, plase bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
68'inci dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Kayode’nin sert şutunda Zuzek’e çarpan top ağlara gitti: 2-1.
70'inci dakikada Kayode skoru belirledi. Malle’nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kayode, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-1.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Şanlıurfaspor sahasında Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup etti.
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