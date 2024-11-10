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        Şanlıurfaspor - Gençlerbirliği: 3-1

        STAT:Şanlıurfa 11 NisanHAKEMLER: Ozan Ergün, Mehmet Kapluhan, Egemen Savran ŞANLIURFASPOR: Abdulkadir- Muhammed, Burak Can, Miraç, Fatih (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 15:48 Güncelleme: 10.11.2024 - 15:50
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        Şanlıurfaspor - Gençlerbirliği: 3-1
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        STAT:Şanlıurfa 11 Nisan

        HAKEMLER: Ozan Ergün, Mehmet Kapluhan, Egemen Savran

        ŞANLIURFASPOR: Abdulkadir- Muhammed, Burak Can, Miraç, Fatih (Dk. 62 Ofosu), Mehmet Çoşkun (Dk. 89 Ashkovski) Hasan Hüseyin (Dk. 89 Atakan), Mboula, Amar Begiç, Aly Malle, Kayode (Dk. 90 Ahmet)

        GENÇLERBİRLİĞİ: Erhan- Mikail, Oğuzhan, Zan Zuzek, Amilton, EtObo, Michal Nalepa (Dk. 78 Sami), Ensar, Metahan (Dk. 78 Mete Kaan), Çağrı Fedai (Dk. 45 Fırat Can Üzüm) Moussa Djite (Dk. Samed Onur),

        GOLLER: Dk. 61 ve Dk. 70 Kayode, Dk. 68 Zuzek (Kendi kalesine) (Şanlıurfaspor) Dk. 52 Zan Zuzek, (Gençlerbirliği)

        KIRMIZI KART: Dk. 55 Mikail (Gençlerbirliği)

        SARI KARTLAR: Hakan, (Şanlıurfaspor) Oğuzhan, (Gençlerbirliği)

        Şanlıurfaspor, 1'inci lig 12’nci haftasında sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup etti.

        52'nci dakikada konuk ekip öne geçti. Oğuzhan’ın ortasında Zuzek, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.

        61'inci dakikada Şanlıurfaspor beraberliği yakaladı. Mehmet Coşkun’un pasıyla topla buluşan Kayode, plase bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

        68'inci dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Kayode’nin sert şutunda Zuzek’e çarpan top ağlara gitti: 2-1.

        70'inci dakikada Kayode skoru belirledi. Malle’nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kayode, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-1.

        Karşılaşmada başka gol olmadı ve Şanlıurfaspor sahasında Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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