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        Şanlıurfa'da sahte ürün operasyonu: Tonlarca sahte zeytinyağı, zirai ilaç ve kozmetik ürün ele geçirildi

        ŞANLIURFA'da polis ve zabıta ekiplerinin iş yerlerine düzenlediği baskında satılmak üzere paketlenmiş sahte taklit 20 ton zeytinyağı, zirai ilaç ve kozmetik malzemeler ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 20:34 Güncelleme: 13.11.2024 - 20:40
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        Şanlıurfa'da sahte ürün operasyonu: Tonlarca sahte zeytinyağı, zirai ilaç ve kozmetik ürün ele geçirildi
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        ŞANLIURFA’da polis ve zabıta ekiplerinin iş yerlerine düzenlediği baskında satılmak üzere paketlenmiş sahte taklit 20 ton zeytinyağı, zirai ilaç ve kozmetik malzemeler ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şubesi, Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Kontrol Mühendisleri ekipleri, Kadıkendi Mahallesindeki bir iş yerinde taklit sahte zeytinyağı üretildiğine dair ihbar üzerine harekete geçti. Marangozlar Sitesi’nde bulunan iş yerine gerçekleştirilen baskında, ünlü markaların ambalajlarına doldurulmak üzere hazırlanan yaklaşık 20 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi. Operasyonda, zeytinyağlarını taklit eden ambalajlar, dolum makineleri ve diğer ekipmanlara el konulurken, ruhsatsız faaliyet gösteren iş yeri sahibi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Sahte zeytinyağlarının tamamı imha edilmek üzere yetkililere teslim edildi.

        SAHTE ZIRAI İLAÇ VE KOZMETIK ÜRÜNLERE EL KONULDU

        Aynı bölgede yapılan bir diğer baskında ise sahte zirai ilaç ve kozmetik ürünlerin ünlü markaların ambalajlarıyla piyasaya sürülmeye hazırlandığı bir depo tespit edildi. Depoda çöplerden toplanan eski ambalajların temizlenip yeniden dolum yapıldığı, tamamen izole edilmiş bir alanda sahte üretim yapıldığı belirlendi. Ele geçirilen sahte ürünler imha edilmek üzere toplatılırken, depo mühürlendi ve sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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