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        Şanlıurfa'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan öldü

        ŞANLIURFA'nınHalfeti ilçesinde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan çizgili sırtlan, araç çarpması sonucu öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 16:30 Güncelleme: 16.11.2024 - 16:35
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        Şanlıurfa'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan öldü
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        ŞANLIURFA'nınHalfeti ilçesinde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan çizgili sırtlan, araç çarpması sonucu öldü.

        Kaza, Halfeti'nin kırsal Yeşilözen Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bir vatandaş tarafından yolda hareketsiz bulunan çizgili sırtlan, yetkililere bildirildi. Olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, incelemede çizgili sırtlanın araç çarpması sonucu öldüğünü belirledi. İnceleme sonrası sırtlan, bulunduğu yerden kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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