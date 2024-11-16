Şanlıurfa'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan öldü

ŞANLIURFA'nınHalfeti ilçesinde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan çizgili sırtlan, araç çarpması sonucu öldü.

Kaza, Halfeti'nin kırsal Yeşilözen Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bir vatandaş tarafından yolda hareketsiz bulunan çizgili sırtlan, yetkililere bildirildi. Olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, incelemede çizgili sırtlanın araç çarpması sonucu öldüğünü belirledi. İnceleme sonrası sırtlan, bulunduğu yerden kaldırıldı.