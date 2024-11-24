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        Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı; MYP İl Başkanı öldü, 2'si polis 6 yaralı (2)- Yeniden

        ŞANLIURFA'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada Milli Yol Partisi (MYP) Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara yaşamını yitirdi, 2'si polis 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 01:40 Güncelleme: 24.11.2024 - 01:45
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        Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı; MYP İl Başkanı öldü, 2'si polis 6 yaralı (2)- Yeniden
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        ŞANLIURFA’da 2 otomobilin çarpıştığı kazada Milli Yol Partisi (MYP) Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara yaşamını yitirdi, 2’si polis 6 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Diyarbakır karayolunun Kabahaydar Kavşağı’nda meydana geldi. Serdar Çoban yönetimindeki 34 DJP 778 plakalı otomobil, İbrahim Halil Altun’un kullandığı 63 AAE 452 plakalı otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2’si polis 7 kişi, sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan MYP Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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