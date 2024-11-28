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        Minibüsün çarptığı 4 yaşındaki Onur öldü; kaza kamerada

        ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı Onur Şeren (4), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 14:55 Güncelleme: 28.11.2024 - 15:00
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        Minibüsün çarptığı 4 yaşındaki Onur öldü; kaza kamerada
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        ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı Onur Şeren (4), yaşamını yitirdi. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Onur Şeren'e çarptı. Sürücü, çarptığı çocuğun fark etmeyerek üzerinden geçti. Bu sırada kazayı gören bir çocuğun uyarması üzerine duran sürücü, minibüsün altında kalan Şeren’i çıkardı. Çevredekiler tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi’ne götürülen Onur Şeren, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Şeren’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Minibüs sürücüsünün gözaltına alındığı kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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