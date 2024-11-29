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        Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 6 gözaltı

        ŞANLIURFA'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 11:36 Güncelleme: 29.11.2024 - 11:40
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        Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 6 gözaltı
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        ŞANLIURFA’da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Harran ilçesinde telefonla aradıkları kişilere kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı fiziki ve teknik takibin ardından şüphelilerin kullandığı Harran ilçesi kırsalında 'atıcı evi' olarak tanımlanan 2 adrese operasyon düzenledi. Şüphelilerin gizli tuttukları ve dolandırmak istedikleri kişileri aradıkları tespit edilen evlerde yapılan aramalarda; 15 cep telefonu, 8 SIM kart, 4 dizüstü bilgisayar, 1 kamera kayıt cihazı ve dijital materyaller ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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