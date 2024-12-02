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        Şanlıurfa'da telefon dolandırıcısı şüphelileri adliyede

        ŞANLIURFA'dakendilerini 'kamu görevlisi' olarak tanıtıp, telefonla aradıkları kişileri dolandıran 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 13:34 Güncelleme: 02.12.2024 - 13:40
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        Şanlıurfa'da telefon dolandırıcısı şüphelileri adliyede
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        ŞANLIURFA'dakendilerini 'kamu görevlisi' olarak tanıtıp, telefonla aradıkları kişileri dolandıran 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Harran ilçesinde telefonla aradıkları kişilere kendilerini 'kamu görevlisi' olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin fiziki ve teknik takibin ardından şüphelilerin kullandığı, Harran ilçesi kırsalındaki 2 'atıcı evi'ne operasyon düzenledi. Şüphelilerin gizli tuttukları ve dolandırmak istedikleri kişileri aradıkları tespit edilen evlerde yapılan aramalarda; 15 cep telefonu, 8 SIM kart, 4 dizüstü bilgisayar, 1 kamera kayıt cihazı ve dijital materyaller ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 şüpheli, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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