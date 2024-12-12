Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da bir haftalık eylem ve gösteri yasağı

        ŞANLIURFA Valiliği, kent genelinde eylem ve gösterilerin bir hafta boyunca yasaklandığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 13:21 Güncelleme: 12.12.2024 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da bir haftalık eylem ve gösteri yasağı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞANLIURFA Valiliği, kent genelinde eylem ve gösterilerin bir hafta boyunca yasaklandığını duyurdu.

        Valilik tarafından yapılan açıklamada, yasağın ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’ çerçevesinde alındığı belirtilerek şöyle denildi:

        "İlimiz sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, mülkiyet hakkının ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla Valilik ile Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler haricinde, muhtemel tüm açık alan etkinlikleri (basın açıklaması, toplanma, yürüyüş, açlık grevi, oturma eylemi, nöbet eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb.) yasaklanmıştır. Ayrıca, düzenlenecek eylem ve etkinliklere destek vermek amacıyla ilimize gelen şahısların ve araçların Şanlıurfa coğrafi sınırlarına girişleri de 11 Aralık 2024 saat 16.00'dan 18 Aralık 2024 saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır."

        Alınan kararın, Şanlıurfa il merkezi ve tüm ilçelerinde geçerli olduğu belirtildi. Yasak, kamu düzeninin korunması ve olası provokasyonların önüne geçilmesi amacıyla uygulamaya konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sosyal medyadan tanışıp davet etti! Sevgilisi öldürdü!
        Sosyal medyadan tanışıp davet etti! Sevgilisi öldürdü!
        Rusya Tartus limanından çekilecek mi?
        Rusya Tartus limanından çekilecek mi?
        Eşinden HIV pozitif olduğunu sakladı! İşte istenen ceza!
        Eşinden HIV pozitif olduğunu sakladı! İşte istenen ceza!
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Ankara'nın diplomasi trafiği yoğun
        Ankara'nın diplomasi trafiği yoğun
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        Dizi gerçek oldu! Murdoch ailesinde miras kavgası
        Dizi gerçek oldu! Murdoch ailesinde miras kavgası
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        Bütün bir şehri dans ettiren salgın!
        Bütün bir şehri dans ettiren salgın!
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Deprem vurgusu: Ezber bozan bir heyelan!
        Deprem vurgusu: Ezber bozan bir heyelan!
        Kan donduran cinayet notları!
        Kan donduran cinayet notları!
        "Boşanmıyoruz"
        "Boşanmıyoruz"
        'Yılın İkonu' Elton John
        'Yılın İkonu' Elton John
        Beş ay üst üste cari fazla verildi
        Beş ay üst üste cari fazla verildi
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da kepçeye çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Şanlıurfa'da kepçeye çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüşler 7 gün yasaklandı
        Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüşler 7 gün yasaklandı
        Devrilen tankerdeki tonlarca yakıt yola döküldü
        Devrilen tankerdeki tonlarca yakıt yola döküldü
        Şanlıurfa'da 'silahlı ve sopalı kavga' kamerada
        Şanlıurfa'da 'silahlı ve sopalı kavga' kamerada
        Türkiye Diyanet Vakfı, Şanlıurfa'da yetim çocukları giydirdi
        Türkiye Diyanet Vakfı, Şanlıurfa'da yetim çocukları giydirdi
        Haliliye Belediyesi bünyesinde kurulan atölyelerle kaynaklar daha verimli k...
        Haliliye Belediyesi bünyesinde kurulan atölyelerle kaynaklar daha verimli k...