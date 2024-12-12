Şanlıurfa'da bir haftalık eylem ve gösteri yasağı

ŞANLIURFA Valiliği, kent genelinde eylem ve gösterilerin bir hafta boyunca yasaklandığını duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, yasağın ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’ çerçevesinde alındığı belirtilerek şöyle denildi:

"İlimiz sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, mülkiyet hakkının ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla Valilik ile Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler haricinde, muhtemel tüm açık alan etkinlikleri (basın açıklaması, toplanma, yürüyüş, açlık grevi, oturma eylemi, nöbet eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb.) yasaklanmıştır. Ayrıca, düzenlenecek eylem ve etkinliklere destek vermek amacıyla ilimize gelen şahısların ve araçların Şanlıurfa coğrafi sınırlarına girişleri de 11 Aralık 2024 saat 16.00'dan 18 Aralık 2024 saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır."