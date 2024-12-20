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        Elektrik akımına kapılınca iskeleden düşen boya ustacı öldü

        ŞANLIURFA'dadepremden etkilenen binanın 3'üncü katında çalışırken elektrik akımına kapılarak iskeleden düşen boya ustası Sinan Kaya (27), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 13:45 Güncelleme: 20.12.2024 - 13:50
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        Elektrik akımına kapılınca iskeleden düşen boya ustacı öldü
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        ŞANLIURFA'dadepremden etkilenen binanın 3'üncü katında çalışırken elektrik akımına kapılarak iskeleden düşen boya ustası Sinan Kaya (27), hayatını kaybetti.

        Olay, Karşıyaka Mahallesi meydana geldi. İddiaya göre, 6 Şubat depreminde az hasar alan binada çalışan boya ustası Sinan Kaya, elektrik hattına temas edince akıma kapıldı. Bu sırada dengesini kaybeden Kaya, iskeleden aşağıya düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen Kaya, bahçedeki demir korkuluklara başını çarptı. Olayı gören diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya, burada kurtarılamadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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