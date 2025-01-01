Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da yılın ilk bebeği erkek oldu

        ŞANLIURFA'da, yeni yılın ilk bebeği, saat 00.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 01:04 Güncelleme: 01.01.2025 - 01:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da yılın ilk bebeği erkek oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞANLIURFA'da, yeni yılın ilk bebeği, saat 00.02'de dünyaya geldi. 3 kilo 340 gram ağırlığındaki erkek bebeğe henüz isim konulmadı.

        Şanlıurfa’da Refik ve Ayşe Kaya çiftinin ikinci çocukları saat 00.02'de Şanlıurfa Doğum Hastanesi’nde dünyaya geldi. Anne Ayşe Kaya, 3 kilo 340 gram ağırlığında sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Yeni yılın ilk saniyelerinde dünyaya gelen bebeğin sağlıklı olduğunu öğrenen aile, büyük mutluluk yaşadı ve yeni yılda sağlık ve huzur dilediklerini ifade etti.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yılın ilk bebeğin ailesine bebek seti ve altın hediye etti, mutluluklar diledi. Ailesi ise ikinci çocuklarının mutluluğunu yaşadıklarını ve bebeklerine verecekleri ismi henüz kararlaştırmadıklarını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye 2025'e 'merhaba' dedi
        Türkiye 2025'e 'merhaba' dedi
        İstanbul'da kaza: 1 ölü 1 yaralı
        İstanbul'da kaza: 1 ölü 1 yaralı
        İstanbul'da yoğun güvenlik önlemleri
        İstanbul'da yoğun güvenlik önlemleri
        Çaydanlıkla darba tutuklama
        Çaydanlıkla darba tutuklama
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        "Bu etkinlik bu trafikte olmazdı"
        "Bu etkinlik bu trafikte olmazdı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Dünya başkentlerinden 2025'e merhaba
        Dünya başkentlerinden 2025'e merhaba
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        24 kişi ile 2024
        24 kişi ile 2024
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2024'te neler yaşandı neler
        2024'te neler yaşandı neler
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’e hızlı bir bakış
        2024’e hızlı bir bakış

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da pompalı tüfekle saldırı kamerada
        Şanlıurfa'da pompalı tüfekle saldırı kamerada
        Erbakan, İslam coğrafyası için birlik çağrısında bulundu
        Erbakan, İslam coğrafyası için birlik çağrısında bulundu
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Şanlıurfa'da "Mekke'nin Fethi"...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Şanlıurfa'da "Mekke'nin Fethi"...
        Şanlıurfa'da 200 hafız adayına bisiklet hediye edildi
        Şanlıurfa'da 200 hafız adayına bisiklet hediye edildi
        Şanlıurfa Valisi Şıldak, yılbaşı tedbirlerini açıkladı
        Şanlıurfa Valisi Şıldak, yılbaşı tedbirlerini açıkladı
        Güneş enerjisiyle çalışan cihaz biberlerin kurutulma sürecini kısalttı
        Güneş enerjisiyle çalışan cihaz biberlerin kurutulma sürecini kısalttı