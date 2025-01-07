Silah kaçakçılığı operasyonunda 4 tutuklama

ŞANLIURFA'da, polis ekiplerinin silah kaçakçılığına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak silah ticaretinin önlenmesine yönelik kent genelinde çalışma başlattı. Bu kapsamda, belirlenen şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda 29 tabanca, 4 tüfek, 32 şarjör ile 56 mermi ele geçirildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.