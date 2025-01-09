Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Patlayıcı uzmanı kadın terörist, Suriye sınırında teslim oldu

        ŞANLIURFA'da güvenlik güçlerinin iknasıyla 10 yıldır terör örgütü PKK/YPG içerisinde patlayıcı uzmanı olarak faaliyet gösteren kadın terörist, Suriye sınırında teslim oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 14:15 Güncelleme: 09.01.2025 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Patlayıcı uzmanı kadın terörist, Suriye sınırında teslim oldu
        ABONE OL

        ŞANLIURFA'da güvenlik güçlerinin iknasıyla 10 yıldır terör örgütü PKK/YPG içerisinde patlayıcı uzmanı olarak faaliyet gösteren kadın terörist, Suriye sınırında teslim oldu.

        İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 10 yıl önce terör örgütü tarafından kaçırılıp Irak'ın kuzeyine götürülen ismi açıklanmayan kadın terörist, Gara, Hakurk, Haftanin ve Sincar bölgelerinde terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdi. Son olarak Suriye'de bulunduğu ve burada ağır silahla el yapımı patlayıcı eğitimi aldığı tespit edilen terörist, güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucunda teslim olmaya karar verdi. Terör örgütünden kaçan kadın terörist, Suriye sınır hattında kendisini bekleyen ekiplere teslim oldu. Kadın terörist ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

        Öte yandan Şanlıurfa'da son 1 ay içinde terör örgütünden kaçan 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        Kız kardeşler ölmüştü! 2 canın bedeli 91 bin TL mi?
        Kız kardeşler ölmüştü! 2 canın bedeli 91 bin TL mi?
        Ziyech çıkmazı!
        Ziyech çıkmazı!
        Edip Akbayram yoğun bakımda
        Edip Akbayram yoğun bakımda
        "Süreçlerin tamamında pestisit denetimi yapıyoruz"
        "Süreçlerin tamamında pestisit denetimi yapıyoruz"
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Şirin cinayetinde karar çıktı!
        Şirin cinayetinde karar çıktı!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villasını soyanlar yakalandı!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villasını soyanlar yakalandı!
        Kışın dondurma yemek hasta eder mi?
        Kışın dondurma yemek hasta eder mi?
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Beşiktaş'ta Montella gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Montella gelişmesi!
        MSB: Terör örgütü sivilleri kalkan yapıyor
        MSB: Terör örgütü sivilleri kalkan yapıyor
        Sağlığı internette arayanlar! Türkiye dünya genelinde 26’ncı sırada
        Sağlığı internette arayanlar! Türkiye dünya genelinde 26’ncı sırada

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da 140 markete 285 bin lira para cezası uygulandı
        Şanlıurfa'da 140 markete 285 bin lira para cezası uygulandı
        Şanlıurfa'da güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu 1 kadın terörist t...
        Şanlıurfa'da güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu 1 kadın terörist t...
        Eşi ve kardeşiyle aynı sahnede santur konserleri veriyor
        Eşi ve kardeşiyle aynı sahnede santur konserleri veriyor
        Şanlıurfa'da ambulans helikopter 25 günlük bebek için havalandı
        Şanlıurfa'da ambulans helikopter 25 günlük bebek için havalandı
        İstanbul'da eşi tarafından öldürülen kadın, Şanlıurfa'da toprağa verildi
        İstanbul'da eşi tarafından öldürülen kadın, Şanlıurfa'da toprağa verildi
        Şanlıurfa'da parmakta sıkışan yüzük itfaiye ekibince hastanede çıkarıldı
        Şanlıurfa'da parmakta sıkışan yüzük itfaiye ekibince hastanede çıkarıldı