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        Suruç'ta TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Hakkı Demir (25) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 17:12 Güncelleme: 16.01.2025 - 17:15
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        Suruç'ta TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
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        ŞANLIURFA’nın Suruç ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Hakkı Demir (25) hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Suruç yönüne giden plakası henüz belirlenemeyen Hakkı Demir'in kullandığı otomobil, bilinmeyen nedenle önünde seyreden şoförü ve plakası öğrenilemeyen TIR'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan Demir, ilk müdahalesinin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Hakkı Demir, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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