Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde TIR ile çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde TIR ile çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Siverek-Diyarbakır kara yolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Ömer Faruk Vural yönetimindeki 33 ATG 358 plakalı hafif ticari araç ile Darouh Akbatnezhat'ın kullandığı 36 AA 391 TIR bilinmeyen nedenle çarpıştı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde hafif ticari araç sürücüsü Ömer Faruk Vural’ın yaralandığını, yanında bulunan ve kimliği belirlenemeyen kişinin ise hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen kişinin cansız bedeni inceleme sonrası otopsi için morga, yaralanan sürücü ise Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.