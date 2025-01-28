Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde sulama yaptığı sondaj kuyusunun şalterini kapatmak isterken elektrik akımına kapılan Halil Dalgın (59), yaşamını yitirdi.

Olay, Viranşehir ilçesine bağlı Büyük Bardakçı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Halil Dalgın, sulama yaptığı sondaj kuyusunun şalterini kapatmak istediği sırada elektrik akımına kapıldı. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dalgın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Halil Dalgın’ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.