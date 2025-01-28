Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti

        ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde sulama yaptığı sondaj kuyusunun şalterini kapatmak isterken elektrik akımına kapılan Halil Dalgın (59), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 18:30 Güncelleme: 28.01.2025 - 18:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti
        ABONE OL

        ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde sulama yaptığı sondaj kuyusunun şalterini kapatmak isterken elektrik akımına kapılan Halil Dalgın (59), yaşamını yitirdi.

        Olay, Viranşehir ilçesine bağlı Büyük Bardakçı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Halil Dalgın, sulama yaptığı sondaj kuyusunun şalterini kapatmak istediği sırada elektrik akımına kapıldı. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dalgın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Halil Dalgın’ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otelin müdürü: Yetkim yok, resepsiyon personeliyim!
        Otelin müdürü: Yetkim yok, resepsiyon personeliyim!
        9 kez ehliyetine el konulan sürücü, yine alkollü araç kullandı; 2 ölü
        9 kez ehliyetine el konulan sürücü, yine alkollü araç kullandı; 2 ölü
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
        Cani torundan kan donduran sözler: Babamın ruhunu taşıyorum!
        Cani torundan kan donduran sözler: Babamın ruhunu taşıyorum!
        28 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        28 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Kâbus otelinin genel müdürünün ifadesi ortaya çıktı!
        Kâbus otelinin genel müdürünün ifadesi ortaya çıktı!
        Cengiz Ünder transferi iptal oldu!
        Cengiz Ünder transferi iptal oldu!
        Başkalarının kan ve idrar örneklerini kullandılar!
        Başkalarının kan ve idrar örneklerini kullandılar!
        Yapay zeka balonuna Çin iğnesi
        Yapay zeka balonuna Çin iğnesi
        İfadeleri ortaya çıktı
        İfadeleri ortaya çıktı
        Hâkimlikteki sorgusuna ulaşıldı
        Hâkimlikteki sorgusuna ulaşıldı
        Hangi ülkeler doğum yoluyla vatandaşlık veriyor? 
        Hangi ülkeler doğum yoluyla vatandaşlık veriyor? 
        Sırbistan Başbakanı istifa etti
        Sırbistan Başbakanı istifa etti
        Mourinho'dan çok doğru tespitler
        Mourinho'dan çok doğru tespitler
        İmamoğlu 2 soruşturmadan ifadeye çağrıldı
        İmamoğlu 2 soruşturmadan ifadeye çağrıldı
        Deepseek en fazla onlara kaybettirdi! 1 günde 22 milyar doları eridi
        Deepseek en fazla onlara kaybettirdi! 1 günde 22 milyar doları eridi
        Fenerbahçe'de gündem sol bek!
        Fenerbahçe'de gündem sol bek!
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        Kızlarından birini serumuna ilaç enjekte edip, diğerini sırtından vurarak ö...
        Kızlarından birini serumuna ilaç enjekte edip, diğerini sırtından vurarak ö...
        Şanlıurfa'da PKK operasyonu; 3 tutuklama
        Şanlıurfa'da PKK operasyonu; 3 tutuklama
        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
        Şanlıurfa merkezli terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa merkezli terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Öğretmenin antika tutkusu emekliliğinde mesleği oldu
        Öğretmenin antika tutkusu emekliliğinde mesleği oldu
        Şanlıurfa'da köpeklerin toplandığı alanda ceset bulundu
        Şanlıurfa'da köpeklerin toplandığı alanda ceset bulundu