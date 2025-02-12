Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa merkezli PKK operasyonu: 7 gözaltı

        ŞANLIURFA merkezli 3 ilde jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 12:27 Güncelleme: 12.02.2025 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa merkezli PKK operasyonu: 7 gözaltı
        ABONE OL

        ŞANLIURFA merkezli 3 ilde jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, terör örgütü PKK bünyesinde geçmişte silahlı faaliyet gösteren ve iş birliği içerisinde olan şüphelilere yönelik Şanlıurfa, Van ve Şırnak’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. 5 adrese yapılan baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Annesini öldüren babasından şikayetçi olmadı!
        Annesini öldüren babasından şikayetçi olmadı!
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        CHP’li başkan yardımcılarının telefon trafiği delil dosyasında
        CHP’li başkan yardımcılarının telefon trafiği delil dosyasında
        Katil bıçaktaki parmak izinde!
        Katil bıçaktaki parmak izinde!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Son yolculuğuna Murat 124 ile çıktı!
        Son yolculuğuna Murat 124 ile çıktı!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        VAR'da Sundberg ile Çakır'ın konuşması yok
        VAR'da Sundberg ile Çakır'ın konuşması yok
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        Ayrılığı doğrulayan şarkılı paylaşım
        Ayrılığı doğrulayan şarkılı paylaşım
        Alman devi kendi seçim kampanyasını başlattı
        Alman devi kendi seçim kampanyasını başlattı
        Yüzünde Dilem'in tırnak izleri!
        Yüzünde Dilem'in tırnak izleri!
        Oğuz Çetin hastaneye kaldırıldı!
        Oğuz Çetin hastaneye kaldırıldı!
        Uzun süredir haber alınamıyordu, evinde kemikleri bulundu
        Uzun süredir haber alınamıyordu, evinde kemikleri bulundu
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Domuz gribi genç hemşireyi hayattan kopardı
        Domuz gribi genç hemşireyi hayattan kopardı
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Aynı şampiyonada altın madalya kazanan kick boksçu kardeşlerin hedefi yeni...
        Aynı şampiyonada altın madalya kazanan kick boksçu kardeşlerin hedefi yeni...
        3 kişiyi ısıran köpek kuduz çıktı, mahalle karantinaya alındı
        3 kişiyi ısıran köpek kuduz çıktı, mahalle karantinaya alındı
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin kadına saldırısının güvenlik kam...
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin kadına saldırısının güvenlik kam...
        Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin kadına saldırısının güvenlik kamerası görüntü...
        Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin kadına saldırısının güvenlik kamerası görüntü...
        Şanlıurfa'da kardan kapanan 250 kilometre yol ulaşıma açıldı
        Şanlıurfa'da kardan kapanan 250 kilometre yol ulaşıma açıldı