Şanlıurfa merkezli PKK operasyonu: 7 gözaltı
ŞANLIURFA merkezli 3 ilde jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
ŞANLIURFA merkezli 3 ilde jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, terör örgütü PKK bünyesinde geçmişte silahlı faaliyet gösteren ve iş birliği içerisinde olan şüphelilere yönelik Şanlıurfa, Van ve Şırnak’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. 5 adrese yapılan baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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