Şanlıurfaspor - Kocaelispor: 0-0
STAT: Şanlıurfa 11 Nisan stadyumu HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Sezgin Çınar, Mert BulutŞANLIURFASPOR: Erzhan – Nafican, Zach Muscat, Alpay, Burak Can, Hasan Hüseyin, Ogundu (Dk.
STAT: Şanlıurfa 11 Nisan stadyumu
HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Sezgin Çınar, Mert Bulut
ŞANLIURFASPOR: Erzhan – Nafican, Zach Muscat, Alpay, Burak Can, Hasan Hüseyin, Ogundu (Dk. 90 Seyfit), Amar Begiç (Dk. 75 Hakan Erçelik), Kappel (Dk. 67 Sefa Kınalı), Okyere (Dk. 75 Sambou), Akabueze (Dk. 90 Çağrı)
KOCAELİSPOR: Gökhan – Oğulcan (Dk. 45 Rivas), Appindangoye, Tarkan, Josip Vukovic (Dk. 78 Yusuf Cihat), Yunus Emre (Dk. 89 Barış Alıcı), Mehmet Yılmaz (Dk. 45 Onur Öztonga), Samet, Pedro Filipe, Mendes (Dk. 78 Muharrem), Marcos
SARI KARTLAR: Hasan Hüseyin, (Şanlıurfaspor) Yunus Emre, Appindangoye, (Kocaelispor)
1'inci Lig'in 26’ncı haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Kocaelispor’la 0-0 berabere kaldı.
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