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        Jandarma, taşların arasını didik didik aradı; silah ve mühimmat bulundu

        ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 23 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 10:46 Güncelleme: 26.02.2025 - 10:50
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        Jandarma, taşların arasını didik didik aradı; silah ve mühimmat bulundu
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        ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 23 şüpheli, gözaltına alındı. Taşların arasında silah ve mühimmat ele geçirilirken, o anlar dron kamerasına yansıdı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından Viranşehir ilçesinde 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dron destekli operasyonda ekipler, samanlıkta, taşların altında ve evlerde gizlenmiş 4 uzun namlulu piyade tüfeği, 11 tabanca, 14 tüfek, 27 şarjör, 2 bin 683 mermi, balistik yelek, 740 gram esrar, hassas terazi, bir miktar sentetik uyuşturucu ve çalıntı 3 motosiklet ele geçirdi. Silah ve mühimmata el koyan ekipler, 23 şüpheliyi gözaltına aldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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