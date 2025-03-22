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        Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonuna 2 tutuklama

        ŞANLIURFA'da polis ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 18:28 Güncelleme: 22.03.2025 - 18:30
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        Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonuna 2 tutuklama
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        ŞANLIURFA’da polis ekiplerinin terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlediği operasyonda, gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın eylem ve faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik bir operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar sonucunda, örgüt adına faaliyette bulunduğu belirlenen yabancı uyruklu 3 kişi, saklandıkları adrese yapılan baskınla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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