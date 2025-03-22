Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonuna 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın eylem ve faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik bir operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar sonucunda, örgüt adına faaliyette bulunduğu belirlenen yabancı uyruklu 3 kişi, saklandıkları adrese yapılan baskınla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi serbest bırakıldı.

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