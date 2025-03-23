Akaryakıt tankerine saldırı kamerada; 2 tutuklama

Sürücünün ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kameradan şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şanlıurfa merkez, Birecik ilçesi ve Gaziantep'in Nizip ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarla 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3’ü ise yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

ŞANLIURFA’da, bir akaryakıt tankerinin önünü keserek silahla ve sopalarla zarar veren 5 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Olay mobese kameralarına yansırken, şüphelilerden 2’si tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.