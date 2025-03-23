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        Akaryakıt tankerine saldırı kamerada; 2 tutuklama

        ŞANLIURFA'da, bir akaryakıt tankerinin önünü keserek silahla ve sopalarla zarar veren 5 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 13:36 Güncelleme: 23.03.2025 - 13:40
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        Akaryakıt tankerine saldırı kamerada; 2 tutuklama
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        ŞANLIURFA’da, bir akaryakıt tankerinin önünü keserek silahla ve sopalarla zarar veren 5 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Olay mobese kameralarına yansırken, şüphelilerden 2’si tutuklandı.

        Olay, 20 Mart’ta Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu Karayolları Denetim İstasyonu çıkışında meydana geldi. İki araçta seyahat eden şüpheliler, İ.A. yönetimindeki akaryakıt tankerinin önünü kesip durdurdu. Araçlardan inen 5 şüpheli, sopalarla tankere zarar verdi, ardından tabancayla ateş açıp kaçtı. Sürücü saldırıdan yara almadan kurtulurken, olay bölgedeki mobese kameralarına yansıdı.

        Sürücünün ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kameradan şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şanlıurfa merkez, Birecik ilçesi ve Gaziantep'in Nizip ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarla 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3’ü ise yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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