Evlilik dışı dünyaya gelen bebeklerini öldüren şüpheliler tutuklandı

ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde, 2 yıl önce evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeği öldürüp yol kenarındaki menfeze bırakan anne ve sevgilisi yakalanıp, tutuklandı. Şüphelilerin, olayın ortaya çıkmaması için bebeğin cesedini, 105 kilometre uzaklıktaki bir menfeze bıraktıkları belirlendi.

Viranşehir ilçesinde 30 Mart 2023’te yol kenarındaki bir menfezde bebek cesedi bulunması üzerine jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Yapılan teknik ve kapsamlı araştırmalar sonucunda, bebeğin Suriye uyruklu bir kadının evlilik dışı ilişki sonucu dünyaya getirdiği belirlendi. Kadının, erkek arkadaşıyla birlikte bebeği öldürdüğü ve şüpheleri üzerlerinden uzaklaştırmak için cesedi yaşadıkları bölgeden 105 kilometre uzaktaki menfeze götürdükleri ortaya çıktı. Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonla şüpheliler, B.M. ve H.M. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgularında, bölgede tanındıkları ve evli oldukları için durumu gizlemek istedikleri, bu nedenle cinayeti işlediklerini söyledikleri öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.M. ve H.M., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.