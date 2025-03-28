Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Evlilik dışı dünyaya gelen bebeklerini öldüren şüpheliler tutuklandı

        ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, 2 yıl önce evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeği öldürüp yol kenarındaki menfeze bırakan anne ve sevgilisi yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 15:51 Güncelleme: 28.03.2025 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evlilik dışı dünyaya gelen bebeklerini öldüren şüpheliler tutuklandı
        ABONE OL

        ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde, 2 yıl önce evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeği öldürüp yol kenarındaki menfeze bırakan anne ve sevgilisi yakalanıp, tutuklandı. Şüphelilerin, olayın ortaya çıkmaması için bebeğin cesedini, 105 kilometre uzaklıktaki bir menfeze bıraktıkları belirlendi.

        Viranşehir ilçesinde 30 Mart 2023’te yol kenarındaki bir menfezde bebek cesedi bulunması üzerine jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Yapılan teknik ve kapsamlı araştırmalar sonucunda, bebeğin Suriye uyruklu bir kadının evlilik dışı ilişki sonucu dünyaya getirdiği belirlendi. Kadının, erkek arkadaşıyla birlikte bebeği öldürdüğü ve şüpheleri üzerlerinden uzaklaştırmak için cesedi yaşadıkları bölgeden 105 kilometre uzaktaki menfeze götürdükleri ortaya çıktı. Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonla şüpheliler, B.M. ve H.M. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgularında, bölgede tanındıkları ve evli oldukları için durumu gizlemek istedikleri, bu nedenle cinayeti işlediklerini söyledikleri öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.M. ve H.M., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        72 kişi can vermişti! Ebrar Sitesi H Blok davasında karar!
        72 kişi can vermişti! Ebrar Sitesi H Blok davasında karar!
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        Cani sevgili çift bebeği birlikte öldürmüş! Menfezdeki vahşet!
        Cani sevgili çift bebeği birlikte öldürmüş! Menfezdeki vahşet!
        Cenazeleri adli tıpta kaldı
        Cenazeleri adli tıpta kaldı
        Tapu müdürüne 'bel altı' şantaj! 3 kadın şüpheli tutuklandı!
        Tapu müdürüne 'bel altı' şantaj! 3 kadın şüpheli tutuklandı!
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Hatalı sollama: 6 ölü, 3 yaralı
        Hatalı sollama: 6 ölü, 3 yaralı
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması
        Tatil hareketliliği başladı!
        Tatil hareketliliği başladı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        İl Milli Eğitim açığa aldı! 3 kız öğrenci... Okulda taciz!
        İl Milli Eğitim açığa aldı! 3 kız öğrenci... Okulda taciz!
        Solskjaer'in 9'u belli!
        Solskjaer'in 9'u belli!
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Kulüpler TİM'i nasıl kullanacak?
        Kulüpler TİM'i nasıl kullanacak?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
        Beşiktaş, Urs Meier'i derbiye davet etti!
        Beşiktaş, Urs Meier'i derbiye davet etti!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da bir bebeği öldürdükleri iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da bir bebeği öldürdükleri iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
        Haliliye'de bayram öncesi denetimler arttırıldı
        Haliliye'de bayram öncesi denetimler arttırıldı
        Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Şanlıurfa'da torbacı operasyonunda 14 tutuklama
        Şanlıurfa'da torbacı operasyonunda 14 tutuklama
        Birecik Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
        Birecik Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
        Şanlıurfalı engelli basketbolcuların Süper Lig sevinci
        Şanlıurfalı engelli basketbolcuların Süper Lig sevinci