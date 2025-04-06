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        Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

        ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Enver Karadaş (46) hayatını kaybederken, amcası Hasan Karadaş (60) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 18:43 Güncelleme: 06.04.2025 - 18:45
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        Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
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        ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Enver Karadaş (46) hayatını kaybederken, amcası Hasan Karadaş (60) yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Eşmeler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, amca ve yeğen arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma her iki tarafın yakınlarının da katıldığı taş, sopa, tüfek ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Mahalle halkının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, tüfekle vurulan yeğen Enver Karadaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan amca Hasan Karadaş ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Enver Karadaş’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Birecik Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma ekipleri Esmeler Mahallesi’nde ve hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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