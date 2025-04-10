Şanlıurfa'da 11 yıl önce pamuk çuvalında ölü bulunan Zehra'nın ölümünde anne- baba dahil 13 gözaltı

ŞANLIURFA'da, 11 yıl önce evlerinin önünde oyun oynarken kaybolan ve daha sonra pamuk çuvalı içerisinde cesedi bulunan 6 yaşındaki Zehra Topdağ’ın ölümüyle ilgili aralarında anne, baba ve bazı akrabalarının da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Olay, 26 Ocak 2014 tarihinde Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Akdilek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla oynadığı sırada ortadan kaybolan Zehra Topdağ’dan haber alınamaması üzerine ailesi tarafından jandarmaya ihbarda bulunuldu. Başlatılan arama çalışmaları sırasında küçük Zehra’nın cansız bedeni, amcası İsmail Topdağ’ın evinin önünde bulunan tahta sedirin altındaki pamuk çuvalının içinde bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemede Zehra'nın boğularak öldürüldüğü belirlendi. Uzun süre faili meçhul kalan cinayetin aydınlatılması için İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından özel bir ekip kuruldu.

Ekiplerin titiz çalışmaları sonucu elde edilen yeni deliller doğrultusunda, Zehra’nın ölümüyle bağlantısı olduğu şüphesiyle aralarında anne ve babasının da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürdürülüyor.