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        Şanlıurfa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

        ŞANLIURFA'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 13:33 Güncelleme: 13.04.2025 - 13:33
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        Şanlıurfa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
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        ŞANLIURFA’da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

        Kaza, dün gece saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 45’inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Topal yönetimindeki 06 ZSU 14 plakalı otomobil ile Ahmet Demir’in kullandığı 25 ND 155 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan 8 yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ceylan Demir, kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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