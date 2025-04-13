Şanlıurfa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

ŞANLIURFA’da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 45’inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Topal yönetimindeki 06 ZSU 14 plakalı otomobil ile Ahmet Demir’in kullandığı 25 ND 155 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan 8 yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ceylan Demir, kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.