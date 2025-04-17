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        Boğazına para kaçan 5 yaşındaki Irmak'ı, okul müdürü Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

        ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, boğazına madeni para kaçan anaokulu öğrencisi Irmak Karataş'ı (5), okul müdürü Musa Kaya Heimlich manevrasıyla kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 17:02 Güncelleme: 17.04.2025 - 17:02
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        Boğazına para kaçan 5 yaşındaki Irmak'ı, okul müdürü Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
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        ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinde, boğazına madeni para kaçan anaokulu öğrencisi Irmak Karataş’ı (5), okul müdürü Musa Kaya Heimlich manevrasıyla kurtardı.

        Muratlı Anaokulu’nda Irmak Karataş, çantasında getirdiği madeni parayı ağzına götürdü. Paranın boğazına kaçmasıyla nefessiz kalan öğrenciyi fark eden sınıf öğretmeni, yardım çağırdı. Okul müdürü Musa Kaya, Irmak’a Heimlich manevrası uygulayıp, parayı çıkardı. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Irmak Karataş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Olay, okulun koridorundaki güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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