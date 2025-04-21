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        5 yaşındaki Bünyamin'in sulama kanalında cansız bedeni bulundu

        ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde oyun oynarken kaybolan Bünyamin Saruhan'ın (5) sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 13:13 Güncelleme: 21.04.2025 - 13:15
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        5 yaşındaki Bünyamin'in sulama kanalında cansız bedeni bulundu
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        ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde oyun oynarken kaybolan Bünyamin Saruhan'ın (5) sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

        Olay, Akçakale ilçesine bağlı Aşağı Çinpolat Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin yakınında oyun oynayan Bünyamin Saruhan, bir süre sonra kayboldu. Ailesinin yaptığı aramalardan sonuç alınamayınca durum jandarma ekiplerine bildirildi. Çocuğun sulama kanalına düşmüş olabileceği ihtimali üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Bünyamin Saruhan'ın, 3 kilometre uzaklıktaki Obalı Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalında cesedi bulundu. Sudan çıkarılan cansız beden, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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