Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da göz kapağı fermuara sıkışan Yasemin'i itfaiye kurtardı

        ŞANLIURFA'da, evinde kıyafet değiştirirken göz kapağını fermuara sıkıştıran Yasemin S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 21:45 Güncelleme: 26.04.2025 - 21:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da göz kapağı fermuara sıkışan Yasemin'i itfaiye kurtardı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ŞANLIURFA’da, evinde kıyafet değiştirirken göz kapağını fermuara sıkıştıran Yasemin S., (15) hastaneye çağrılan itfaiye görevlisinin müdahalesiyle sağlığına kavuştu.

        Olay, Karaköprü Mahallesinde meydana geldi. Evinde günlük kıyafetlerini değiştiren Yasemin S., dikkatsizlik sonucu göz kapağını kıyafetinin fermuarına sıkıştırdı. Şiddetli acı hisseden genç kız, panik içinde ailesinden yardım istedi. Ailesi, evde fermuarı çıkarmayı başaramayınca Yasemin’i Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Acil serviste yapılan ilk müdahalede, doktorlar göz kapağına sıkışan fermuarı çıkarmakta zorlandı. Durumun hassasiyeti üzerine hastaneye itfaiye ekipleri çağrıldı. Uzun süren dikkatli bir çalışmanın ardından itfaiye ekipleri, fermuara sıkışan göz kapağını zarar vermeden ayırmayı başardı.

        Hastanede tedavi altına alınan Yasemin’in gözünde kalıcı bir hasar oluşmadığı belirlendi. Olayın ardından gözyaşları içinde hastaneye kaldırılan Yasemin, kendisine yardım eden sağlık ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dört dakikada dört köşe!
        Dört dakikada dört köşe!
        Depremden sonra fiyatlar artmıştı, bakanlık harekete geçti
        Depremden sonra fiyatlar artmıştı, bakanlık harekete geçti
        Trump ile Zelenskiy baş başa görüştü
        Trump ile Zelenskiy baş başa görüştü
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        Geri dönüşlerin kralı!
        Geri dönüşlerin kralı!
        Çin Trump'ın açıklamarını yalanladı
        Çin Trump'ın açıklamarını yalanladı
        "Mourinho, oyuncular ve yönetim, ilk 30 dakikayı izlesin"
        "Mourinho, oyuncular ve yönetim, ilk 30 dakikayı izlesin"
        Bakan Şimşek: '41 milyar dolar proje finansmanı sağlayacağız'
        Bakan Şimşek: '41 milyar dolar proje finansmanı sağlayacağız'
        Fethiye'de feci kaza!
        Fethiye'de feci kaza!
        Bülent Uygun kızına gözyaşlarıyla veda etti
        Bülent Uygun kızına gözyaşlarıyla veda etti
        Trump'tan kritik Putin açıklaması
        Trump'tan kritik Putin açıklaması
        İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti! Sarkıntılık iddiası!
        İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti! Sarkıntılık iddiası!
        3. Lig'de şampiyonluk heyecanı!
        3. Lig'de şampiyonluk heyecanı!
        Yüksek fiyatlara tepki gösterdi
        Yüksek fiyatlara tepki gösterdi
        Kandilli'den açıklama: Artçılar bir süre daha devam edebilir
        Kandilli'den açıklama: Artçılar bir süre daha devam edebilir
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        "Görevimizin başındayız, mücadelemize devam edeceğiz!"
        "Görevimizin başındayız, mücadelemize devam edeceğiz!"
        O kanser belirti vermeden ciğerlere ilerleyebiliyor! Riskiniz varsa şikayet beklemeyin
        O kanser belirti vermeden ciğerlere ilerleyebiliyor! Riskiniz varsa şikayet beklemeyin
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da "Refah açılsın, çocuklar ölmesin" tır konvoyu düzenlendi
        Şanlıurfa'da "Refah açılsın, çocuklar ölmesin" tır konvoyu düzenlendi
        Şanlıurfa'da tüm su kaynaklarına girmek yasaklandı
        Şanlıurfa'da tüm su kaynaklarına girmek yasaklandı
        Şanlıurfa'da sulama kanalları, barajlar, göl, göletler ve akarsulara girilm...
        Şanlıurfa'da sulama kanalları, barajlar, göl, göletler ve akarsulara girilm...
        Şanlıurfa'da küçük kızın akülü sandalye talebi yerine getirildi
        Şanlıurfa'da küçük kızın akülü sandalye talebi yerine getirildi
        Şanlıurfa'da kaçak balık avlayan kişiye 24 bin lira ceza
        Şanlıurfa'da kaçak balık avlayan kişiye 24 bin lira ceza
        Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı