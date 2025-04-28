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        Şanlıurfa'da, 'rüşvet' operasyonuna 7 tutuklama

        ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde araç muayene istasyonunda rüşvet karşılığında sorunlu araçları muayeneden geçirmiş gibi göstererek sahte evrak düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 20:35 Güncelleme: 28.04.2025 - 20:40
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        Şanlıurfa'da, 'rüşvet' operasyonuna 7 tutuklama
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        ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde araç muayene istasyonunda rüşvet karşılığında sorunlu araçları muayeneden geçirmiş gibi göstererek sahte evrak düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 7’si tutuklandı.

        Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, araç muayene istasyonunda görevli çalışanlar ile iş takipçilerinin, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, sahte evrakla işlem yaptıkları ve rüşvet aldıkları belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7 kişi çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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