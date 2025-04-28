Şanlıurfa'da, 'rüşvet' operasyonuna 7 tutuklama

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, araç muayene istasyonunda görevli çalışanlar ile iş takipçilerinin, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, sahte evrakla işlem yaptıkları ve rüşvet aldıkları belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7 kişi çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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