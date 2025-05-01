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        Tartıştığı babasını öldürdü, annesini yaraladı

        ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde Nurettin Dündar (43), tartıştığı babası Cuma Dündar'ı (62) öldürdü, araya giren annesi Reyhan Dündar'ı (58) da yaraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 11:32 Güncelleme: 01.05.2025 - 11:35
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        Tartıştığı babasını öldürdü, annesini yaraladı
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        ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde Nurettin Dündar (43), tartıştığı babası Cuma Dündar'ı (62) öldürdü, araya giren annesi Reyhan Dündar'ı (58) da yaraladı.

        Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kayalar Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle Cuma Dündar ile oğlu Nurettin Dündar arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Nurettin Dündar, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla babasını bıçakladı. Kavga sırasında araya girmeye çalışan anne Reyhan Dündar da bıçak darbeleriyle yaralandı. Çift kanlar içerisinde yere yığılırken, oğulları Nurettin Dündar kaçtı.

        Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Cuma Dündar, kurtarılamadı.

        Nurettin Dündar jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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