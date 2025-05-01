Tartıştığı babasını öldürdü, annesini yaraladı

Nurettin Dündar jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Cuma Dündar, kurtarılamadı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kayalar Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle Cuma Dündar ile oğlu Nurettin Dündar arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Nurettin Dündar, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla babasını bıçakladı. Kavga sırasında araya girmeye çalışan anne Reyhan Dündar da bıçak darbeleriyle yaralandı. Çift kanlar içerisinde yere yığılırken, oğulları Nurettin Dündar kaçtı.

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