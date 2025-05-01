Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

ŞANLIURFA'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 24'üncü kilometresindeki Hacılar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Sinan Kına yönetimindeki 63 S 1148 plakalı minibüs ile Suriye uyruklu İsa Hüseyin idaresindeki 06 AZ 4807 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilin sürücüsü ve araçta bulunan Hatun Elhamaddi, Mustafa Hamadi, Mehe Abov ile minibüste yolcu olarak bulunan Emine Akın yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.