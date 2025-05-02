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        Depremde hasar gören otomobillerle 'Change' yapan şebekeye operasyon: 15 gözaltı

        ŞANLIURFA merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonla, depremde ve trafik kazalarında ağır hasar gören araçların motor ve şasi numaralarını yurt dışından getirilen otomobillere kopyalayarak (change) piyasaya sürdüğü öne sürülen şebeke çökertildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 13:30 Güncelleme: 02.05.2025 - 13:35
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        Depremde hasar gören otomobillerle 'Change' yapan şebekeye operasyon: 15 gözaltı
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        ŞANLIURFA merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonla, depremde ve trafik kazalarında ağır hasar gören araçların motor ve şasi numaralarını yurt dışından getirilen otomobillere kopyalayarak (change) piyasaya sürdüğü öne sürülen şebeke çökertildi. Operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri 6 aylık teknik takip sonucunda, depremde enkaz altında kalan veya kazalarda hurdaya çıkan araçların bilgilerini kullanan organize bir yapıyı deşifre etti. Çalışmalar sonucu, yurt dışından Türkiye'ye getirilen araçlara, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarının kopyalandığı tespit edildi. Kriminal incelemeler neticesinde, 'change' yapıldığı değerlendirilen 22 araca ulaşıldı. Şanlıurfa merkezli olarak Hatay, Adıyaman, Denizli, Mersin ve Batman'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 22 araca el konulurken, 15 şüpheli ise gözaltına alındı. İlk incelemelerde 16 aracın change işlemine tabi tutulduğu belirlenirken, 6 aracın incelemesi ise sürüyor.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin, organize şekilde evrakta sahtecilik yaptıkları ve bu yolla yaklaşık 25 milyon TL haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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