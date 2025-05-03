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        Sopalı, tekmeli ve yumruklu kavga kamerada; 4 yaralı

        ŞANLIURFA'da2 grup arasında çıkan sopalı, tekmeli ve yumruklu kavgada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 15:26 Güncelleme: 03.05.2025 - 15:30
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        Sopalı, tekmeli ve yumruklu kavga kamerada; 4 yaralı
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        ŞANLIURFA'da2 grup arasında çıkan sopalı, tekmeli ve yumruklu kavgada 4 kişi yaralandı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki bir iş yeri önünde, 2 grup arasında tartışma çıktı. Taraf yakınlarının da dahil olmasıyla tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine tekme, tokat ve sopalarla saldırdı. Masa, sandalye ve taburelerin de havada uçuştuğu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada çeşitli yerlerinden darbe alan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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