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        Şanlıurfa'da kanalda boğulan 2 çocuk toprağa verildi

        ŞANLIURFA'da tarımsal sulama kanalına düşerek boğulan Rüveyda Demir (12) ile İbrahim Halil Kılıç (13), gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 14:16 Güncelleme: 05.05.2025 - 14:20
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        Şanlıurfa'da kanalda boğulan 2 çocuk toprağa verildi
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        ŞANLIURFA'da tarımsal sulama kanalına düşerek boğulan Rüveyda Demir (12) ile İbrahim Halil Kılıç (13), gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Olay, dün akşam saatlerinde Osmanbey Mahallesi'ndeki piknik alanında meydana geldi. Aileleri ile birlikte pikniğe gelen Rüveyda Demir ve İbrahim Halil Kılıç, bölgeden geçen tarımsal sulama kanalına düştü. Yüzme bilmeyen 2 çocuk, akıntıya kapılarak sürüklendi. Çevredekiler tarafından çıkarılan çocuklar, Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir ve Kılıç kurtarılamazken, acı haber sonrası acil serviste gerginlik çıktı. Bazı kişiler sağlık çalışanlarına saldırırken, polis ekipleri araya girerek tarafları güçlükle sakinleştirdi.

        Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakın akraba oldukları öğrenilen Rüveyda Demir ve İbrahim Halil Kılıç'ın cenazeleri, aileleri tarafından teslim alınarak Yeni Mezarlık'ta defnedildi. Diğer yandan aileler sulama kanallarında yeterince önlem alınmadığını belirtip, yaşananlara tepki gösterdi.

        Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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