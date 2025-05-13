Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
ŞANLIURFA’nın Akçakale ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında ilçenin İbrahim Gündoğan Caddesi’nde meydana geldi. Abit Taş’ın (63) kullandığı 26 B 5451 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 27 U 0635 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Taş ve 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Abit Taş, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.
Öte yandan kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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