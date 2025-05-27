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        Şanlıurfa'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

        ŞANLIURFA'nınSuruç ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada Adile Tilgen (65) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 15:57 Güncelleme: 27.05.2025 - 16:00
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        Şanlıurfa'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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        ŞANLIURFA'nınSuruç ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada Adile Tilgen (65) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Suruç'un Mürşitpınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden ve sürücüsü öğrenilemeyen 21 ADS 483 plakalı kamyon ile Celal Tilgen yönetimindeki 63 LL 093 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan Muhammed Can Tilgen, Damla Tilgen ve Adile Tilgen yaralandı. İlk müdahale sonrası ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Adile Tilgen, kurtarılamadı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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