Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da 20 'torbacı' tutuklandı

        ŞANLIURFA'da, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 14:00 Güncelleme: 30.05.2025 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da 20 'torbacı' tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ŞANLIURFA'da, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 20’si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için kent merkezi ile Birecik, Siverek, Suruç ve Viranşehir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Arama yapılan adreslerde 42 gram metamfetamin, 95 gram sentetik kannabinoid, 35 gram esrar, 3 gram eroin, 10 sentetik hap ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 25 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 20’si ise tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ağır müebbet istendi beraat etti!
        Ağır müebbet istendi beraat etti!
        Kız çocuklarının görüntülerini paylaştı! Sınır dışı!
        Kız çocuklarının görüntülerini paylaştı! Sınır dışı!
        Kremlin: Rus heyeti 2 Haziran'da İstanbul'da
        Kremlin: Rus heyeti 2 Haziran'da İstanbul'da
        Şoför kapıları kapattı! Otobüste dehşete düşüren taciz iddiası!
        Şoför kapıları kapattı! Otobüste dehşete düşüren taciz iddiası!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Eyüp Subaşı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Eyüp Subaşı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        3 çocuk annesi boğularak öldürüldü!
        3 çocuk annesi boğularak öldürüldü!
        Güney'in firarında başrol oynadı
        Güney'in firarında başrol oynadı
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        İki kişi yaşamını yitirdi! Öldüren hata kamerada!
        İki kişi yaşamını yitirdi! Öldüren hata kamerada!
        4,5 milyar liralık sahte döviz ele geçirildi!
        4,5 milyar liralık sahte döviz ele geçirildi!
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Hepsi amca çocuklarıydı... Arazi savaşında 4 kuzen öldü!
        Hepsi amca çocuklarıydı... Arazi savaşında 4 kuzen öldü!
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        İnsan hayatıyla oynamak
        İnsan hayatıyla oynamak
        Deniz feneri ebeveynliği
        Deniz feneri ebeveynliği
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi
        Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor
        Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 20'si tut...
        Şanlıurfa merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 20'si tut...
        Kanalda kaybolan Ahmet'in 5 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Kanalda kaybolan Ahmet'in 5 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Depremde hasar alan Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi bir yıl içerisinde ziyarete a...
        Depremde hasar alan Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi bir yıl içerisinde ziyarete a...
        Viranşehir halk eğitim merkezi kursiyerlerinin yaptıkları ürünler sergilend...
        Viranşehir halk eğitim merkezi kursiyerlerinin yaptıkları ürünler sergilend...
        Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğun cenazesine ulaşıldı
        Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğun cenazesine ulaşıldı
        Şanlıurfa'da kuzenler arasında arazi kavgasında ölü sayısı 4'e yükseldi (2)
        Şanlıurfa'da kuzenler arasında arazi kavgasında ölü sayısı 4'e yükseldi (2)