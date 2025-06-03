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        Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığına 7 tutuklama

        ŞANLIURFA'da, göçmen kaçakçılığı yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 15:39 Güncelleme: 03.06.2025 - 15:45
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        Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığına 7 tutuklama
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        ŞANLIURFA’da, göçmen kaçakçılığı yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        Güvenlik güçleri, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla göçmen geçişi yapıldığına ilişkin ihbar üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin teknik ve fiziki takip sonucunda, sınır hattından para karşılığında göçmen geçişini organize eden bir şebeke tespit edildi. Suriye sınır hattındaki Ceylanpınar ve Viranşehir ilçeleri ile kent merkezinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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